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Emniyet müdürü beraat etti

Emniyet müdürü beraat etti
Giriş Tarihi: 12.10.2019

'nın Akhisar ilçesinde otomobilinde 2 kilogram madde 'Skunk' ile uyuşturucu etkisi bulunan 10 hapla yakalanan 3. Sınıf Emniyet Müdürü Zafer Ç. ile arkadaşı B. beraat etti.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde otomobilinde 2 kilogram uyuşturucu madde 'Skunk' ile uyuşturucu etkisi bulunan 10 hapla yakalanan 3. Sınıf Emniyet Müdürü Zafer Ç. ile arkadaşı Tuncay Necip B. beraat etti. Akhisar 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanıklar Zafer Ç, Tuncay Necip B. ile avukatları Tolga Turgut, Ercan Dönmez ve Enes Doğrul katıldı.

BU UTANÇ BANA YETTİ

Kamuoyuna 'Zehir taciri' olarak lanse edildiğini ancak uyuşturucu madde ticareti yapmadığını savunan emniyet müdürü Zafer Ç, "Yıllarca başarıyla görev yapmış bir polis memuru olarak bu suçlamayla karşınızda olmaktan büyük utanç duyuyorum. Bu utanç bana yetti, hayatımın en büyük dersi oldu. Maksadım kesinlikle satmak değildi" diye konuştu. Diğer sanık Tuncay Necip B. ile avukatları Tolga Turgut ile Ercan Dönmez de aynı savunmayı yaptı. Mahkeme heyeti, uyuşturucu madde ticareti yapıldığına dair somut delil bulunmadığını göz önünde bulundurarak 4 ay cezaevinde yatan iki sanığın beraatine karar verdi.

METİN BURMALI

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