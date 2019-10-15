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Soma'da otomobilin çarptığı anne ve bebeği öldü

Manisa Soma'da otomobilin çarptığı anne ve bebeği öldü

15.10.2019, 16:59

’nın Soma ilçesinde otomobilin çarptığı anne (26) ve kucağındaki bebeği kaldırıldıkları hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

E.K'nın kullandığı 35 VRD 40 plakalı otomobil, İnönü Mahallesi Bergama Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Tenzile Uysal (26) ve kucağındaki bebeği Elif Zümra Uysal'a çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan anne ve bebek, kaldırıldıkları özel hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sürücü E.K, gözaltına alındı.

AA
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