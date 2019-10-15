Manisa’nın Soma ilçesinde otomobilin çarptığı anne Tenzile Uysal (26) ve kucağındaki bebeği Elif Zümra Uysal kaldırıldıkları hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
E.K'nın kullandığı 35 VRD 40 plakalı otomobil, İnönü Mahallesi Bergama Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Tenzile Uysal (26) ve kucağındaki bebeği Elif Zümra Uysal'a çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan anne ve bebek, kaldırıldıkları özel hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sürücü E.K, gözaltına alındı.AA
Manisa Soma'da otomobilin çarptığı anne ve bebeği öldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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