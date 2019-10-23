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'da bir kişinin eniştesini zehirlediği iddia edildi

Manisa'da bir kişinin eniştesini zehirlediği iddia edildi

23.10.2019, 13:08

'da eniştesini, ilacı enjekte ederek öldürdüğü iddia edilen zanlı gözaltına alındı. S.V'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla İzmir Kurumuna gönderildi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bir kadının, eniştesini tarım ilacı enjekte ederek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındığı bildirildi. Alınan bilgiye göre Sarıgöl ilçesine bağlı Karacaali Mahallesi sakinlerinden S.V. (37), sabah saatlerinde kayınpederinin evinde ölü bulundu.

Olaya ilişkin S.V'nin baldızı M.H. (24) gözaltına alındı. Genç kadının, gece geç saatlerde kayınpederinin evine gelen S.V'ye, "Ben de kullanıyorum" diyerek tarım ilacı enjekte ettiği ileri sürüldü.

Jandarmaya bağlı Olay Yeri İnceleme Timi evde inceleme yaparken, S.V'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

AA

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