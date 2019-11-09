Ellerini kemiren Yusuf’a destek geldi

Manisa'da yaşayan Serdal Maden (43) ve Asiye Maden'in (27) 7 yaşındaki çocukları Yusuf Maden, 1,5 yaşındayken vücudunda morluklar oluşana kadar kendini tokatlıyordu.

Manisa'da yaşayan Serdal Maden (43) ve Asiye Maden'in (27) 7 yaşındaki çocukları Yusuf Maden, 1,5 yaşındayken vücudunda morluklar oluşana kadar kendini tokatlıyordu. Yusuf bir süre sonra ellerini ve kollarını sürekli ısırmaya başladı. Manisa'da Yusuf'a 'Bipolar mizaç bozukluğu' ile 'Obsesif kompulsif bozukluk' teşhisi kondu. İlaçlar işe yaramayınca aile, çareyi İzmir'e gelmekte buldu.



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Maden ailesi, Yusuf'un sürekli olarak ellerini ısırması nedeniyle çareyi ellerine plastik şişe bağlamakta buldu. Yusuf'un bu hali görenlerin yüreğini sızlattı. Yusuf'un ve görme engelli kardeşi Mirhan'ın tedavisi için Sağlık Bakanlığı harekete geçti. Bakan Fahrettin Koca'nın talimatıyla, AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, bakanlık yetkilileri, İl Sağlık Müdürlüğü, Gaziemir Kaymakamlığı, AK Parti Gaziemir İlçe Başkanlığı ve Sosyal Yardımlaşma Müdürlüğü yetkilileri de seferber oldu. Aileyi ziyaret eden AK Partili Cemal Bekle, "Devletimiz üzerine düşeni fazlasıyla yapacak, Yusuf ve kardeşleri de sağlığına kavuşacak" dedi.