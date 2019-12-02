İzmir'de eşi tarafından öldürülen kadının cenazesi Manisa'da toprağa verildi

İzmir'de, tartıştığı eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen genç kadının cenazesi, Manisa'da toprağa verildi.

Bir çocuk annesi Ceylan O'nun (26) cenazesi, yakınları tarafından İzmir Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındıktan sonra memleketi Manisa'ya götürüldü.