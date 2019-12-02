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'de eşi tarafından öldürülen kadının cenazesi 'da toprağa verildi

İzmir'de eşi tarafından öldürülen kadının cenazesi Manisa'da toprağa verildi

02.12.2019, 14:52

'de, tartıştığı eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen genç kadının cenazesi, 'da toprağa verildi.

Bir çocuk annesi Ceylan O'nun (26) cenazesi, yakınları tarafından İzmir Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındıktan sonra memleketi Manisa'ya götürüldü.

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