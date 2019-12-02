İzmir'de, tartıştığı eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen genç kadının cenazesi, Manisa'da toprağa verildi.
Bir çocuk annesi Ceylan O'nun (26) cenazesi, yakınları tarafından İzmir Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındıktan sonra memleketi Manisa'ya götürüldü.
İzmir'de eşi tarafından öldürülen kadının cenazesi Manisa'da toprağa verildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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