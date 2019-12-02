Manisa'da sakat atla kağıt toplayan kişi gözaltına alındı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde ayağı sakat atla kağıt toplayan kişiye polis müdahalede bulundu. Başka suçtan yakalama kararı bulunan Süleyman K. gözaltına alındı.
Süleyman K'nin (37) İzmir-Ankara kara yolunda ayağı sakat atla kağıt topladığını görenler, durumu polis ve belediye ekiplerine bildirdi.
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