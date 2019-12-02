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'da sakat atla kağıt toplayan kişi gözaltına alındı

Manisa'da sakat atla kağıt toplayan kişi gözaltına alındı

02.12.2019, 17:45

'nın Turgutlu ilçesinde ayağı sakat atla kağıt toplayan kişiye polis müdahalede bulundu. Başka suçtan yakalama kararı bulunan Süleyman K. gözaltına alındı.

Süleyman K'nin (37) İzmir-Ankara kara yolunda ayağı sakat atla kağıt topladığını görenler, durumu polis ve belediye ekiplerine bildirdi.

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