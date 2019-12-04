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Gazetede gördü, 'da devlet desteğiyle milyonluk tesis sahibi oldu

Gazetede gördü, Manisa'da devlet desteğiyle milyonluk tesis sahibi oldu

04.12.2019, 14:40 Güncelleme Tarihi: 04.12.2019,14:43

'da, okuduğu gazete haberi üzerine TKDK'nın projelerinden haberdar olan genç girişimci, almış olduğu hibe desteğiyle yılda yaklaşık 160 bine yakın kapasitelik civciv yetiştiren tesis kurdu. Kurduğu milyonluk tesiste broyler cinsi tavuk üretimi yapan genç girişimcinin yetiştirdiği tavuklar, firmalar aracılığıyla iç pazarının yanı sıra yurt dışına da ihraç ediliyor.

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