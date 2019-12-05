Manisa'nın modern 'Tarzan'ı Spil'i ağaçlandırıyor

"Manisa Tarzanı" olarak tanınan Ahmeddin Carlak gibi hayatını ağaçlandırmaya adayan Manisalı Mehmet Şafak, Spil Dağı'nda 40 yıldır gönüllü ağaçlandırma çalışmaları yapıyor

Manisa'da yaşayan emekli Mehmet Şafak, örnek aldığı "Manisa Tarzanı" gibi Spil Dağı'nda gönüllü ağaçlandırma çalışmaları yapıyor.