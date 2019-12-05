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'nın modern ''ı Spil'i ağaçlandırıyor

Manisa'nın modern 'Tarzan'ı Spil'i ağaçlandırıyor

05.12.2019, 17:35

" Tarzanı" olarak tanınan Ahmeddin Carlak gibi hayatını ağaçlandırmaya adayan Manisalı Mehmet Şafak, 'nda 40 yıldır gönüllü ağaçlandırma çalışmaları yapıyor

'da yaşayan emekli Mehmet Şafak, örnek aldığı "" gibi Spil Dağı'nda gönüllü ağaçlandırma çalışmaları yapıyor.

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