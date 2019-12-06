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Yaşlı kadının yüzünü parçaladı

Yaşlı kadının yüzünü parçaladı
Giriş Tarihi: 6.12.2019

Manisa'nın Selendi ilçesinde sokak köpeği 86 yaşındaki alzheimer hastası yaşlı kadına saldırarak yüzünü parçaladı. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde ameliyata alınan kadın yaşam savaşı veriyor. Olay, Manisa'nın Selendi ilçesine bağlı Yıldız Mahallesi'nde meydana geldi. Emine Yıldız evinin çevresinde dolaşırken sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Saldırı sonrası yüzü parçalanan Yıldız, bölgedeki avcılar tarafından bulundu.

AVCILAR HAVAYA ATEŞ ETTİ
Olayı gören avcılar mahallelilere haber ulaştırmak için av tüfeği ile havaya ateş etti. Olay yerine gelen mahalleliler yüzü tanınmayacak kadar parçalanmış olan Yıldız'ı hastaneye kaldırdı.

ADEM ÇAKIR

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