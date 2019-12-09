Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, otomobil ve kamyonun kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekipleri, 3 yaralıyı ambulanslarla Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
09.12.2019, 17:34
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, otomobil ve kamyonun kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekipleri, 3 yaralıyı ambulanslarla Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Manisa Alaşehir'de otomobil ile kamyon çarpıştı: 3 yaralı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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