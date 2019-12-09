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'da avcılar ölüme terk edilen 3 köpeği kurtardı

Manisa'da avcılar ölüme terk edilen 3 köpeği kurtardı

09.12.2019, 17:22

'nın Salihli ilçesinde, bir grup avcı tarafından biri çuval içinde bacakları bağlanmış 3 sokak köpeği bulundu. Turgutlulu avcılar, kangren olmak üzere olan köpekleri bacaklarındaki ipleri çözerek, su ve yiyecek verip, doğal ortamlarına bıraktı.

Turgutlu'da yaşayan Mirza Çevik, dün arkadaşı İsmail Alaçam (31), Şenol Eraslan (30) ve Ali İzmirlioğlu (55) ile komşu ilçe Salihli'nin kırsal Çökelek Mahallesi'ne domuz avına gitti.

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