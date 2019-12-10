Manisa'da sığırcık kuşlarının gökyüzü dansı büyüledi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde gün batımında bir araya gelen sığırcık kuşları, gökyüzündeki danslarıyla izleyicilere adeta görsel şölen sundu.



Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kış aylarının gelmesiyle birlikte görülen ve sürüler halinde hareket eden sığırcık kuşlarının dansı gökyüzünde ilginç görüntüler oluşturdu.

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