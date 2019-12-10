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'da kuşlarının gökyüzü dansı büyüledi

Manisa'da sığırcık kuşlarının gökyüzü dansı büyüledi

10.12.2019, 11:58 Güncelleme Tarihi: 10.12.2019,12:36

'nın Turgutlu ilçesinde gün batımında bir araya gelen kuşları, gökyüzündeki danslarıyla izleyicilere adeta görsel şölen sundu.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kış aylarının gelmesiyle birlikte görülen ve sürüler halinde hareket eden sığırcık kuşlarının dansı gökyüzünde ilginç görüntüler oluşturdu.

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