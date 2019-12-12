  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Manisa > Manisa ulaşımına denetleme

ulaşımına denetleme

Manisa ulaşımına denetleme

12.12.2019, 15:29

, emniyet ekipleri ve Kurumu () çalışanları ile koordineli olarak Akhisar’da terminalden çıkış yapan ve araçlarına yönelik denetimde bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, emniyet ekipleri ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çalışanları ile koordineli olarak Akhisar'da terminalden çıkış yapan ticari taksi ve toplu ulaşım araçlarına yönelik denetimde bulundu.

Vatandaşların güvenli bir şekilde seyahat edebilmesi amacıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi, emniyet ekipleri ve SGK çalışanları ile koordineli olarak Akhisar'da terminalden çıkış yapan ticari taksi, toplu ulaşım araçları şoförleri, muavinler ve terminal çalışanlarına yönelik olarak denetimde bulundu. Alkol testi, evrak kontrolü, biletsiz yolcu, SGK sorgulamasının yanı sıra şoförlerin sabıkaya kayıtlarının sorgulandı.

Yapılan denetimlerin ardından açıklamada bulunan Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, "Amacımız vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla huzurlu bir şekilde toplu ulaşım ve ticari araçlarda seyahat etmesidir. Bu anlamda yaşanabilecek olumsuz durumların önüne geçebilmek adına ilk olarak Akhisar Şehirlerarası Otobüs Terminalinde başlattığımız bu denetimleri, il genelinde bulunan diğer terminallerde de sürdüreceğiz. Herhangi bir usulsüzlüğe asla müsaade etmeyeceğimizi ve denetimlerin devam edeceğini belirtmek istiyorum" dedi.

İHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Manisa ulaşımına denetleme haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN