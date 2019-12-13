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'da 19 yaşındaki genç 8 aylık yaşam mücadelesini kaybetti

Manisa'da 19 yaşındaki genç 8 aylık yaşam mücadelesini kaybetti

13.12.2019, 17:21

'nın Demirci-Salihli karayolunda 8 ay önce geçirdiği trafik kazasında yaralanan 19 yaşındaki , yaşam mücadelesini kaybetti. Süleyman Demirer'in cenazesi 'nde Cumartesi günü toprağa verileceği öğrenildi.

Geçtiğimiz 10 Mayıs 2019 tarihinde Demirci-Salihli karayolunun 20. kilometresi Kılavuzlar Mahallesi çıkışında Süleyman Demirer yönetimindeki motosiklet, 45 BA 832 plakalı Ramazan Ç. idaresindeki kamyonet ile çarpıştı. Kazada ağır yaralanan Süleyman Demirer, Demirci Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesine oradan da Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesine sevk edildi. 8 aydır Merkez Efendi Devlet Hastanesinde tedavi gören Süleyman Demirer, yaşam mücadelesini kaybetti. Demirer'in ölüm haberi, yaşadığı mahalleyi ve yakınlarını üzüntüye boğarken aynı motosiklette yolcu olan kuzeni Mustafa Demirer de 28 Ekim 2019 tarihinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.
Süleyman Demirer'in cenazesi Demirci Öksüzlü Mahallesi'nde 13 Aralık Cumartesi günü toprağa verileceği öğrenildi.

IHA

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