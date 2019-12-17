Kaza Manisa-İstanbul yolunun Otogar kavşağında meydana geldi. Hafif ticari aracın, diyaliz hastalarının taşındığı minibüse çarpması sonucu meydana gelen kazada, 8 kişi yaralandı.
Kaza, saat 12.30 sıralarında, Manisa-İstanbul yolunun Otogar kavşağında meydana geldi.
Manisa-İstanbul yolunda can pazarı: 8 yaralı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.