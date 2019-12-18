Mantar zehirlenmesinden doku nakliyle kurtuldu

Yediği mantar nedeniyle karaciğer fonksiyonları çalışmayan 8 yaşındaki Esmanur, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde annesinden alınan doku sayesinde sağlığına kavuştu. Anne Dirik, nakli gerçekleştiren doktorlara teşekkür etti

Manisa'nın Akhisar ilçesinde yaşayan Esmanur Kıldıroğlu (8), yaklaşık 2 hafta önce babaannesinin evinde yediği mantardan zehirlendi. Akhisar Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edilen Kıldıroğlu, 1 gün sonra yeniden fenalaştı. Ailesi tarafından götürüldüğü Ege Üniversitesi (EÜ) Çocuk Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesine alınan küçük kızın mantar zehirlenmesine bağlı karaciğerin fonksiyonlarını yitirdiği ve acil nakil olması gerektiği belirtildi. Doktorların verdiği bu bilgi üzerine üzüntüye kapılan ancak ümidini yitirmeyen 27 yaşındaki anne Hatice Dirik, karaciğer dokusunu kızına verme kararı aldı. Testlerin uyumlu çıkması üzerine operasyon gerçekleştirildi.



14 SAAT İÇİNDE İYİLEŞTİ

EÜ Organ Nakli Bölümü Karaciğer Nakli Sorumlusu Prof. Dr. Murat Zeytunlu, Doç. Dr. Ömer Ünalp, Doç. Dr. Alper Uğuz ve Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orkan Ergün tarafından Esmanur'a, annesinden alınan karaciğer dokusu nakledildi. Hastaneye getirildikten sonra 14 saat içerisinde nakil yapılan Esmanur ile kızına karaciğer dokusunu veren anne, taburcu olacakları günü bekliyor.



Sağlığına kavuşan Minik Esmanur, taburcu olacağı günü bekliyor.



'ÜMİDİMİ KAYBETMEDİM'

Doktorların "Kızınızın acil olarak karaciğer nakli olması gerekiyor" dediğini anlatan anne Hatice Dirik, "Çok üzülmüştüm ancak ümidimi hiç kaybetmedim. Bu süreçte sadece kızıma uygun karaciğer bulunmazsa diye korktum. Hemen gönüllü oldum. Testlerde karaciğer dokum uyumlu çıkınca sevindim ve ameliyata girdim. Kendime gelince doktorlara ilk olarak Esmanur'un sağlık durumunu sordum. Kızımın karaciğerinin yeniden çalışmaya başladığını öğrenince dakikalarca mutluluk gözyaşlarını döktüm. Kızımın bu kadar kısa sürede sağlığına kavuşacağını beklemiyordum" dedi. Ameliyatı gerçekleştiren doktorlara teşekkür eden Hatice Dirik, doğada bulunan mantarlara dikkat edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.



'KARACIGERI ÇALISMIYORDU'

Operasyonu gerçekleştiren isimlerden Prof. Dr. Orkan Ergün, özellikle ilkbahar ve sonbahar aylarında mantar zehirlenmelerinin çok görüldüğünü vurguladı. Hastanın mantar zehirlenmesi nedeniyle karaciğer fonksiyonlarını kaybettiğini anlatan Ergün, "Esmanur, hastaneye geldikten 14 saat sonra nakil operasyonu da tamamlanmış oldu. Bize geldiğinde bilinci kapalıydı ve nakilden başka çaremiz de yoktu. Anne hızlıca karar verip testler de olumlu çıkınca nakil işlemine başladık. Esmanur'un karaciğer fonksiyonları normale döndü. Bundan sonra hayatına kaldığı yerden devam edecek" dedi.