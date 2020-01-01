  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Manisa > Manisalı besiciden ilginç yöntem! Kuzusu anne sütü alabilsin diye...

Manisalı besiciden ! Kuzusu anne sütü alabilsin diye...

Manisalı besiciden ilginç yöntem! Kuzusu anne sütü alabilsin diye...

01.01.2020, 13:30

'nın Saruhanlı ilçesinde besicilik yapan Kılıç Kaya, zayıf olduğundan ayağa kalkamayan kuzusunu, annesini emebilmesi için bulduğu yöntem görenleri şaşırttı.

Besici Kılıç Kaya'nın ilçeye bağlı Paşaköy Mahallesi'ndeki çiftliğinde 20 Aralık'ta dünyaya gelen ve annesinin o günlerdeki rahatsızlığı nedeniyle yeterince beslenemeyen kuzu, doğumunun üzerinden zaman geçmesine rağmen ayağa kalkamadı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Manisalı besiciden ilginç yöntem! Kuzusu anne sütü alabilsin diye... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN