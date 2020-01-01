Manisalı besiciden ilginç yöntem! Kuzusu anne sütü alabilsin diye...

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde besicilik yapan Kılıç Kaya, zayıf olduğundan ayağa kalkamayan kuzusunu, annesini emebilmesi için bulduğu yöntem görenleri şaşırttı.

Besici Kılıç Kaya'nın ilçeye bağlı Paşaköy Mahallesi'ndeki çiftliğinde 20 Aralık'ta dünyaya gelen ve annesinin o günlerdeki rahatsızlığı nedeniyle yeterince beslenemeyen kuzu, doğumunun üzerinden zaman geçmesine rağmen ayağa kalkamadı.