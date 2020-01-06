  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Manisa > Manisa'da deprem! Manisa 3,2 şiddetinde salladı

'da ! Manisa 3,2 şiddetinde salladı

Manisa'da deprem! Manisa 3,2 şiddetinde salladı

06.01.2020, 09:02

Son depremler hakkındaki açıklamalar sıcaklığını korurken, 'nın 3,2 şiddetinde sallandığı açıklandı. Yapılan son dakika açıklamasında, "Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi." ifadelerine yer verildi.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan verilere göre, Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde saat 03.14 sıralarında 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin yaklaşık 7 kilometre altında meydana gelen deprem kısa sürerken, can ve mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi. Depremin çevre ilçelerden de hissedildiği belirtildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Manisa'da deprem! Manisa 3,2 şiddetinde salladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN