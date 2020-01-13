‘Cumhur İttifakı oyunu yükseltecek’

Manisa’da, AK Parti ve MHP birlikteliğinin başarıyı getirdiğini kaydeden MHP Manisa İl Başkanı Ömer Baysal, ittifakın devam edeceğini ve 2023’te oyunu yükselteceğini söyledi...

MHP Manisa İl Başkanı Ömer Baysal, Cumhur İttifakı'nı ve Manisa'da elde ettikleri zaferi Yeni Asır'a anlattı. MHP'de çeşitli görevlerde bulunan ve 2019 yılının Şubat ayında İl Başkanlığı koltuğuna oturan Ömer Baysal, kısa dönem içinde seçimlerde başarıyı yakaladı. İl Başkanı Ömer Baysal, Cumhur İttifakı olarak Manisa'da hiçbir sıkıntı yaşamadıkları belirterek, bu ittifakın devam edeceğini söyledi. MHP'den ayrılanlara da çağrı yapan Baysal, geri dönüşlerin olduğunu, pişmanlık duyan ve samimi olan kişilere parti kapılarının açık olduğunu dile getirdi.



İÇİMİZDEN ÇIKANLAR...

■ 31 Mart seçimlerinde 'Büyükşehri' kazandınız ancak ilçelerde mevcut iki belediye başkanlığını kaybettiniz. Bunun nedeni neydi?

Yerel seçimlerde daha önce olmayan bir şey oldu. Cumhur İttifakı kapsamında seçimlere girdik, 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından oluşturulan bir ittifak vardı. İttifaklarda kaybedilen yerler oldu. MHP olarak bizde olan Turgutlu ve Alaşehir'i kaybettik. Alaşehir'de seçimi kaybetmemizin nedeni eski belediye başkanımız olan kişinin partimiz aleyhine yaptığı çalışmalardı. Bu bahane değil. Onun dışında Kula, Sarıgöl, Selendi, Salihli'yi kaybettik. Büyükşehir Belediye seçiminde de iyi bir oy aldık. İki ilçeyi kaybetmemizin sebebi kendi içimizden çıkan, MHP'ye zarar vermeye çalışan insanlardır. Yine de ittifak olarak iyi bir oy alarak yerel seçimlerden çıktık. Bu bir başarıdır.



GURUR DUYUYORUZ

■ Büyükşehirler arasında Manisa tek MHP'li Büyükşehir Belediyesi. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Gurur duyuyoruz. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli, "Belediyeler haksız kazanç kapısı değildir. Belediye; partizanlık, yandaşlık, yağcılık, bencillik, 5 yıllık saltanat değildir" der. Biz bu düsturla hareket ettiğimiz için sorumlulukları çok ağır. Sevdiğimiz, başarılı bir Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün var. Teşkilatımız ve partimizin ilkeleri doğrultusunda hareket ediyor. Belediye belediyeciliğini, teşkilat da teşkilatçılığını yapıyor. Kariyer ve liyakat bizde önde geliyor. Belediyenin işlerine karışmıyoruz.



HİÇBİR SIKINTI YAŞAMADIK

■ Cumhur İttifakı devam eder mi?

Biz Manisa'da Cumhur İttifakı'nda hiçbir sıkıntı yaşamadık. Sayısal hesapları hep kenara bıraktık. Öncelikli olan devletin bekasıydı, sonrasında belediyeler geliyordu. Seçim öncesinde, seçimde ve şu anda bir sıkıntı yaşamıyoruz. 2023 de Cumhur İttifakı'nın önemli bir hedefi. Bu ittifakın bu şekilde devam edeceğini düşünüyorum.



ZAFER YİNE BİZİM OLACAK

■ 2023 yılı hedefi nedir?

Parti içindeki dinamikleri bir arada tutmaya çalışıyoruz. 2023'de yapılacak seçimlerde zafer yine Cumhur İttifakı'nın olacak. Oyumuzu yükselteceğimizi düşünüyorum. İnsanlara MHP olarak kendimizi anlattığımıza, onların da bizi anladığına inanıyorum.



'HİZMETLER ÖN PLANA ÇIKTI'

"3 dönemdir MHP, Manisa'da belediye başkanlığını kazanıyor, bu başarının sırrı nedir?" sorusuna Ömer Baysal şu cevabı verdi: Parti olarak köken, mezhep, herhangi bir ayrımcılık yapmadan, al bayrağın altında yaşayan herkesle kardeşiz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün yaptıkları ortada, hizmetler ön plana çıktı. 31 Mart seçimleri aslında kolay bir seçim değildi. Bunun için gece gündüz çalıştık. Teşkilatlar da taşın altına elini koydu.



'SAMİMİ OLDUKTAN SONRA KAPIMIZ AÇIK'

MHP'DEN ayrılıp İP'e geçen kişilerden bazılarının partiye geri döndüğünü dile getiren İl Başkanı Ömer Baysal, "Geçmişte bizden ayrılan insanlarımız oldu. Kan kaybettiğimizi düşünmüyorum. Bazı şahıslar bizden ayrıldığı zaman sıkıntı yaşamayız. Çünkü bizim için önemli olan davadır. Kişilerin bizden ayrılmaları herhangi bir zarar veremez. Bizden ayrılan, sonradan pişmanlık duyan kişiler oldu. Zaten bunlar partinin içine döndüler, dönmeye devam ediyorlar. Bizim burada tek kıstasımız var, samimi olmak. Samimi olduktan sonra kapılarımız açık" şeklinde konuştu.



■ NERMİN UÇTU