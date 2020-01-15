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Valiliği'nden '' uyarısı

Manisa Valiliği'nden 'Volkswagen' uyarısı

15.01.2020, 17:28

Valiliği, kentte ' fabrikasında işe yerleştirme' vaadiyle dolandırıcılık olayları yaşandığını belirterek, vatandaşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Otomotiv devi Volkswagen'in Manisa'ya kuracağı fabrikada iş bulma vaadiyle dolandırıcılık olaylarına rastlanması üzerine, Manisa Valiliği resmi sitesinden uyarı yaptı. Valiliğin yaptığı uyarıda şu ifadelere yer verildi:

"Son günlerde Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü adı kullanılarak 'Volkswagen Fabrikasında işe yerleştirme' adı altında vaatlerde bulunarak dolandırıcılık yapılmakta olduğu öğrenilmiştir. Bu nedenle, Manisa Valiliği, Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü adı kullanılarak yapılan talep ve vaatlere itibar edilmemesi, böyle bir durumla karşılaşılması halinde ivedilikle Valilik, emniyet ve jandarmaya bildirilmesi kamuoyunun dikkatine önemle duyurulur."

DHA

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