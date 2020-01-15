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’nın dileği sıcak bir kulübe

Sofi Baba’nın dileği sıcak bir kulübe
Giriş Tarihi: 15.1.2020
Manisa'da Sofi Baba olarak bilinen boyacı Seyfullah Görciz (60), Şehzadeler ilçesinde bulunan Vakıf İş Hanı karşısında bulunan kahvenin yanında 11 yıldır boyacılık yapıyor. Derme çatma yaptığı kulübede boyacılık yaparak ekmek parası kazanan Sofi Baba, kışın sert geçtiği bu dönemlerde sıcak bir yuva istiyor. Sofi Baba, "11 senedir burada boyacılık yapıyorum. Burası yazın güzel ama kışın sıkıntılı. Sıcak bir kulübe istiyorum. Büyüklerimizden yardım bekliyorum" dedi.

■ CÜNEYT HASÇELİK
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