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'da korkutan !

Manisa'da korkutan deprem!

02.02.2020, 15:01 Güncelleme Tarihi: 02.02.2020,15:08

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, merkez üssü 'nın Kırıkağaç ilçesi olan 4.4 büyüklüğündeki , saat 14.36'da oldu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Manisa'nın Kırıkağaç ilçesi olan 4.4 büyüklüğündeki deprem, saat 14.36'da oldu. Yerin 7 kilometre derinliğinde olan depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin merkez üssünü Manisa'nın Akhisar ilçesi Selçikli Mahallesi, büyüklüğünü ise 4.5 olarak açıkladı.

DHA
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