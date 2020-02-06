Manisa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki plastik fabrikasında yangın!

Manisa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir plastik fabrikasında çıkan yangında dumandan etkilenen bir kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine sevk edildi.
Manisa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir plastik fabrikasında çıkan yangına itfaiye müdahale ediyor.
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