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'ndeki plastik fabrikasında !

Manisa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki plastik fabrikasında yangın!

06.02.2020, 12:45 Güncelleme Tarihi: 06.02.2020,13:52

'ndeki bir plastik fabrikasında çıkan yangında dumandan etkilenen bir kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Hafsa Sultan Hastanesine sevk edildi.

Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir plastik fabrikasında çıkan yangına itfaiye müdahale ediyor.

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