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'da tedirginliği! Boyunlarına düdük asıp, deprem çantaları ile uyuyorlar

Manisa'da deprem tedirginliği! Boyunlarına düdük asıp, deprem çantaları ile uyuyorlar

06.02.2020, 10:02

'da, 22 Ocak'tan bu yana devam eden fırtınası, tedirginliğe neden oluyor. Kimileri korkudan evlerine giremeyip çadırlarda kalırken, kimileri ise baş ucunda deprem çantaları ve boyunlarına astıkları düdükle tedbir alarak evlerinde kalmayı tercih ediyor.

'nın Akhisar ilçesinde, 22 Ocak'ta saat 22.22'de 5.4 büyüklüğünde meydana geldi. Can kaybının yaşanmadığı olayda, 3 kişi balkon ve pencere gibi yüksek yerlerden atlayarak yaralanırken, 1 kişi ise panik atak geçirdi. 5 metruk bina da depremden hasar gördü. Yerin 10.35 kilometre altında meydana gelen bu ilk depremin ardından ilçede deprem fırtınası yaşandı. Meydana gelen irili, ufaklı çok sayıda sarsıntı çevre il ve ilçelerden de hissedilirken, Manisalılarda tedirginliğe neden oldu. Kimileri depreme hazırlıksız yakalandı.

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