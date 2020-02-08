Çocuk oyun parkları kirden pastan geçilmiyor

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İzmir Bornova'da çocuk oyun parklarının bakımsızlıktan dolayı metal kısımlarının paslandığı, salıncak ve tahterevalli oturaklarının da vidalarının olmadığı için çocuklar için tehlike yarattığı belirtildi. Vatandaşlar çocuk oyun parklarının belirli zaman aralıklarında kontrol edilerek bakım yapılmasını istedi. Pınarbaşı Mahallesi 7048 sokakta bulunan çocuk oyun parkının adeta kaderine terk edildiğini vurgulayan vatandaşlar, Bornova Belediyesi ekiplerinin gelip parktaki oyun aletlerine bakım yapmasını istedi. Çocuk parkındaki merdiven, salıncak zinciri gibi metal parçaların zamanla bakımsızlıktan dolayı paslandığını, oyuncaklarda kullanılan plastik malzemelerin de vidalarının ve diğer aksamlarının zamanla düştüğünü ya da kırıldığını belirten vatandaşlar, çocuk parklarının en kısa zamanda kontrolden geçirilmesini istedi.