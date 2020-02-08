Ege beyaza büründü

Ödemiş, Manisa ve Denizli’de başlayan kar yağışı, belediyeleri harekete geçirdi.İzmir’in yüksek kesimlerinde de kar görülürken, merkeze uzak ilçeler beyaza büründü.

Manisa ve Denizli'de kar yağışı ulaşımda sıkıntılar yaratırken, çocukların ise en büyük eğlencesi oldu. Manisa'nın Kula ilçesinde başlayan karla karışık yağmur, gece saatlerinde yerini yoğun kar yağışına bıraktı. Aniden bastıran kar sebebiyle, emniyet güçleri İzmir-Ankara D300 karayolunda önlem alırken, kara hasret kalan Kulalılar da karın tadını çıkardı. İzmir-Ankara D300 karayolundaki Kavacık rampasında, Karayolları ekipleri tuzlama ve küreme çalışmaları yaptı. Her kar yağışı sonrasında ulaşımda aksamaya sebep olan Kavacık Rampası'na tır gibi büyük araçların çıkması bir süre engellendi.

Kula ilçesinde yoğun kar yağışı eğitime de sekte vurdu, yolların karla kaplanması yüzünden yaşanan ulaşım sorunları üzerine dün bir günlüğüne ilçede okullar tatil edildi.



Manisa'nın Selendi ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkili olurken ilçe merkezi ve mahalleleri beyaza büründü. Kurak geçen bir yaz döneminin ardından gece saatlerinde başlayan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü. İlçe merkezine ilk defa yağan kar yağışı özellikle çocukları sevindirdi. Kar yağışı ile birlikte kendilerini sokakta bulan çocuklar ve öğrenciler kartopu oynamanın mutluluğunu yaşadı. Gün boyu devam etmesi beklenen kar yağışı yüksek kesimlerde daha etkili, olurken İlçe merkezinde yaklaşık 15 santimi buldu.



DENİZLİ'DE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Denizli kent merkezine yılın ilk karı yağdı. Sabaha karşı başlayan kar yağışına en çok sevinen çocuklar oldu. Etkili kar yağışı nedeniyle Çameli ilçesinde tüm okullarda, Çal ve Beyağaç ilçelerinde ise taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilere dün okular 1 gün tatil edildi. Denizli'nin en uzak ilçelerden 1350 rakımlı Çameli'nde kar kalınlığı 20 santimi geçti. Yollar kapandı.





TİRE'DE KAR VE BUZA DİKKAT

Tire'nin Güme dağında buzlanma yaşandı. Dallık ve Yamandere'ye ulaşımı sağlayan karayolunda kar ve tipi nedeniyle bir araç mahsur kaldı. Ekipler bölgeye ulaşarak vatandaşları kurtardı. Yolun, buzlanma yaşanan bölümlerinde tuzlama çalışmaları yapıldı.



MELİH DEMİRTAŞ/NADİR UYSAL/BATUHAN ULU/ADEM ÇAKIR/SEBAHATTİN ALP