‘Üç fayın kırılması Manisa için avantaj'

Soma-Kırkağaç, Gelenbe Fay Zonu ve Akhisar faylarının birbirini tetikleyecek şekilde kırıldığını ifade eden Prof. Dr. Hasan Sözbilir, “Böylece fayların enerji boşalımı 3’e bölünüyor. Aksi takdirde 7.0 büyüklüğünde deprem olabilir” dedi.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde iki gün önce akşam saatlerinde meydana gelen 4.8 büyüklüğünde depremin ardından artçılar devam ediyor. Dün sabah da Egeliler yine Akhisar'daki 4.0 büyüklüğünde depremle güne başladı. Ege'de yaşanan deprem fırtınası yürekleri ağza getirirken, Yeni Asır'a değerlendirmelerde bulunan Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, vatandaşları rahatlatan bir açıklama yaptı.

KESİŞİM NOKTASI

Soma-Kırkağaç, Gelenbe Fay Zonu ve Akhisar faylarının birbirini tetikleyecek şekilde kırıldığını ifade eden Prof. Dr. Sözbilir, "İlk ana şokta 5.4 büyüklüğündeki deprem Soma-Kırkağaç fayında gerçekleşmişti. Daha sonra artçı deprem aktivitesi Güneydoğu'ya göç edecek şekilde devam etti ve böylece her 3 fayın kesişim noktasına geldiğinde Gelenbe Fayı'nın güney ucu ile Akhisar Fayı da kırılmaya başladı. Birkaç gündür 4 ve 5 büyüklüğündeki bu depremler kısa sürede 2 bin 350'yi geçecek sayıya ulaştı. 3 fayın da birbirini tetikleyecek şekilde kırılması enerji boşalımını 3'e bölmüş olabilir.

AVANTAJ SAĞLIYOR

Önceki akşam ve sonrasındaki depremler de gerilimin transfer edildiğini gösteriyor. Bu da depremlerin bir kısmının Akhisar ve Gelenbe Fayı tarafından bölüşüldüğünü gösteriyor diyebiliriz. Aksi takdirde Gelenbe Fay Zonu 6.9-7.0'ye varan büyüklükte depremler üretecek potansiyelde. Akhisar Fayı da 6.4 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeline sahip. Ancak 3 fayın kırılmasıyla enerjinin üçe bölünmüş olması avantaj sağlıyor" diye konuştu.

'BİNA STOGU İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR'



Bu fayların birinci dereceden etkileşim alanında yer alan Akhisar, Sındırgı, Bigadiç, Balıkesir, Soma, Kırkağaç, Manisa ve Bergama gibi yerleşimlerde bina stoğu ile diri fay ile zemin özelliklerinin bir an önce incelemeye alınması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "Olası bir depremin zararlarını azaltmaya yönelik çalışmalara öncelik tanınmalı. Bu kapsamda Manisa Valiliği ve Şehzadeler Belediyesi ile DEÜ DAUM arasında yapılan protokol gereğince Manisa kent merkezinden geçen Manisa Fayı zonunda kalan bina stoğu ile ilgili çalışmaları sürdürüyoruz" dedi.



AKDENİZ VE EGE'DE DEPREMLER DURMUYOR

Akdeniz'de On İki Ada açıklarında 4.5 büyüklüğünde, Manisa'nın Akhisar ilçesinde ise 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, saat 06.11'de meydana gelen On İki Ada açıklarındaki 4.5 büyüklüğündeki depremin 14.6 kilometre derinlikte gerçekleştiğini ve sarsıntının merkez üssünün Muğla'nın Datça ilçesi olduğunu açıklandı.

ARTÇILAR SÜRÜYOR

Manisa Akhisar'da ise Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Manisa kent merkezi ve ilçelerinde hissedilen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. AFAD verilerine göre dün saat 09.31'de merkez üssü Manisa'nın Akhisar ilçesi olan 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 9.98 kilometre derinliğinde olan depremde can ve mal kaybı meydana gelmedi. Akhisar'da artçı sarsıntıların sürdüğü ve evleri hasarlı olanların binalara girmedikleri bildirildi.

Erhan GÜLENÇ