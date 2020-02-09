Kanserle savaşta umutsuzluğa yer yok

Biri 13 yaşında diğeri 41... İkisi de kansere yakalandı ve gördükleri tedavinin yanında sevgiyle bu hastalığı yenmeyi başardı. Şimdi diğer hastalara umut aşılıyorlar: Kanserden korkmayın.

Aydın'da 13 yaşındaki Emirhan Bek, 5 yıl önce yakalandığı lenfoma kanserinden gördüğü tedavi sonucu kurtuldu. Kanser savaşçısı çocuk, 'kanserden korkmayın' diyerek kanser hastalarına altın tavsiyelerde bulundu. Yine Aydın'da 4 yıl önce meme kanserine yakalanan sınıf öğretmeni Feride Öztekin (41), öğrencilere olan sevgisiyle yaşama tutunarak kanseri yendi. Feride öğretmen, "Öğrencilerime olan sevgimle sağlığıma kavuştum" dedi.

'KANSER DEĞİL SİZ GÜÇLÜSÜNÜZ

Aydın'ın Efeler ilçesinde annesi Filiz Yaşar ile birlikte yaşayan Emirhan Bek'e 8 yaşında lenfoma kanseri teşhisi kondu. Küçücük bedeniyle kanserle savaşmaya başlayan Emirhan, tedavi sürecinde annesinin desteğini alarak doktorlarının çabasıyla kanseri yendi. 2020'de sağlığına kavuşan Emirhan, okuluna geri döndü. Yarıyıl tatilinde takdir belgesi alan küçük, çocuk kansere karşı verdiği mücadeleyi Yeni Asır'a anlattı.

'SİZ DE YENEBİLİRSİNİZ'

İlk kansere yakalandığında her şeyden habersiz olduğunu dile getiren Emirhan, "2014'te kanserle dansımız başladı. Ne kadar zor olduğunu ancak yaşayan bilir. 2020'ye geldiğimizde davetsiz misafirim tamamen bedenimi terk etti. Kanser artık çağımızın en önemli hastalığı. Ancak kanserden değil, geç kalmaktan korkun. Ben kanseri yendim, sizler de yenebilirsiniz. Kanser değil siz güçlüsünüz. Kanserle mücadele edenler asla pes etmeyin" diyerek kanser hastalarına moral aşıladı.

Aydın'ın Efeler ilçesindeki Aydın Ticaret Odası İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olan Feride Öztekin, 2016 yılının Kasım ayında, hayatının en acı haberini aldı. Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne giden Feride öğretmene, meme kanseri teşhisi kondu. Feride öğretmen için zor günler başladı. Tedavi sürecine giren Feride öğretmen, kemoterapi aldı, ameliyat oldu. Bu dönemde Feride öğretmen, çok sevdiği öğrencilerinden uzak kalarak mesleğine ara verdi.

YALNIZ BIRAKMADILAR

Hastane ve evi arasında yaşamını sürdüren Feride öğretmenin ilacı adeta canından çok sevdiği öğrencileri oldu. Feride öğretmen, yeniden öğrencilerine kavuşabilmek için bu amansız hastalığı yeneceğine inandı. Öğrencileri için yaşam savaşı başlatan Feride öğretmen, tedavilere olumlu cevap verdi. Her geçen gün hızla iyileşme gösteren Feride öğretmeni de bu süreçte öğrenci, veliler ve öğretmen arkadaşları yalnız bırakmadı. Hastalığı döneminde zor günler geçiren Feride öğretmen, kanserin üstesinden gelerek yaşama tutundu ve sağlığına kavuştu. Şimdi kanser hastalarına moral olmak için öğrencileriyle birlikte 'Saçım sana feda olsun' projesini hayata geçiren Feride öğretmen, "Kanser, tedavinin yanında moral ve sevgiyle yenilebilen bir hastalık. Umudunuzu kaybetmeyin" dedi.

Kazım YÖRÜKCE-MEHMET KAVAS