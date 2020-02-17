Evli sevgilisini doktorla bir olup "hamileyim" deyip dolandırdı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir kadın, iddiaya göre bir doktorla para karşılığı anlaşıp evli olan sevgilisini 'hamileyim' diyerek dolandırdı. Sevgilisinin hamile olmadığını anlayan şahıs, sevgilisi ve doktordan şikayetçi oldu.

Manisa'nın Turgutlu İlçesi'nde benzerine az rastlanan bir dolandırıcılık olayı yaşandı.

DOKTORLA ANLAŞTI

İddiaya göre, A.Ü. isimli şahıs, birlikte çalıştığı G.K. aracılığıyla D.Ö. isimli bir kadınla tanıştırıldı. Bir süre sonra D.Ö. ile A.Ü. sevgili oldu. D.Ö., evli olan sevgilisi A.Ü.'yü dolandırmak için bir hastanede doğum uzmanı T.B. ile sevgilisine hamile olduğunu ve kürtaj yapılacağını söylemesi yönünde anlaştı.

KÜRTAJ İÇİN SEVGİLİSİNDEN 5 BİN LİRA ALDI

Kendisinden kürtüj için 5 bin TL alan sevgilisinin hamile olmadığını iddia eden A.Ü., kendisini dolandırdığını iddia ettiği sevgilisi D.Ö., arkadaşı G.K. ve doktor T.B. hakkında suç duyurusunda bulundu.

3 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri tarafından gözaltına alınan D.Ö., G.K. ve T.B. polis sorgusunun ardından adli mercilere sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 3 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.