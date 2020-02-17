Jandarmadan drone destekli uygulama

Manisa’nın Salihli ilçesindeki Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, drone destekli emniyet kemeri ve cep telefonu uygulaması yaptı.

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Salihli Hızır ve 21'inci Trafik Timleri tarafından emniyet kemeri takılmaması sonucu ölümle sonuçlanan kazalar ve seyir halinde cep telefonu kullanımı sonucu oluşabilecek kazaların önüne geçmek amacıyla Salihli-Gölmarmara yolunda drone destekli özel denetim yaptı.



Drone destekli yapılan uygulamada yaklaşık 250 araç kontrol edilirken, trafik kurallarını ihlal eden 22 sürücüye toplam 4 bin 200 lira cezai işlem uygulandı. Beş aracın trafikten men edildiği uygulama da çeşitli suçlardan araması bulunan 2 kişi yakalandı.



Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik ekipleri tarafından denetimlerin muhtelif noktalarda aralıksız süreceği öğrenildi.



İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Alşen, huzur ve güvenliğin sağlanması için, suç ve suçlularla kararlı mücadelenin devam edeceğini belirtti.