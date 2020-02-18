  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Manisa > Jeotermal seracılığın başkenti Manisa olacak

Jeotermal seracılığın başkenti olacak

Jeotermal seracılığın başkenti Manisa olacak
Giriş Tarihi: 18.2.2020

Manisa, jeotermalin seracılıkta kullanımıyla yatırımları kendine çekiyor. Kent genelinde açılan 400'ün üzerinde jeotermal kuyusu ile seracılıkta ısıtmaya dayalı enerji maliyetlerini azaltmak isteyen yatırımcılar, Turgutlu, Salihli ve Ahmetli ilçelerinde yatırım yapıyor. Jeotermal enerjinin seracılıkta kullanılmaya başlanmasıyla birlikte en önemli girdi olan ısıtma maliyeti düşürülüyor, hem de topraksız tarımla yılın 11 ayı ürün elde edilebiliyor. Manisa Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk, "Manisa, Türkiye'de jeotermalle ısıtılan seralar açısından ikinci sırada. 800 dekarlık teknolojik sera varlığına sahibiz. Yatırımcılarımızı Bakanlığımızın uyguladığı hibe destekleri hakkında bilgilendirip danışmanlık hizmeti veriyoruz" dedi.

NERMİN UÇTU

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Jeotermal seracılığın başkenti Manisa olacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN