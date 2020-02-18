Jeotermal seracılığın başkenti Manisa olacak

Manisa, jeotermalin seracılıkta kullanımıyla yatırımları kendine çekiyor. Kent genelinde açılan 400'ün üzerinde jeotermal kuyusu ile seracılıkta ısıtmaya dayalı enerji maliyetlerini azaltmak isteyen yatırımcılar, Turgutlu, Salihli ve Ahmetli ilçelerinde yatırım yapıyor. Jeotermal enerjinin seracılıkta kullanılmaya başlanmasıyla birlikte en önemli girdi olan ısıtma maliyeti düşürülüyor, hem de topraksız tarımla yılın 11 ayı ürün elde edilebiliyor. Manisa Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk, "Manisa, Türkiye'de jeotermalle ısıtılan seralar açısından ikinci sırada. 800 dekarlık teknolojik sera varlığına sahibiz. Yatırımcılarımızı Bakanlığımızın uyguladığı hibe destekleri hakkında bilgilendirip danışmanlık hizmeti veriyoruz" dedi.

NERMİN UÇTU