Karı-kocanın acı sonu

Manisa'nın Kula ilçesinde TIR ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil içerisinde sıkışan sürücü olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan eşi ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

KAFA KAFAYA

Kaza, Eski Selendi yolu üzeri İncesu Mahallesi girişinde meydana geldi. Kula'dan Selendi istikametine seyir halinde olan Hikmet Gülmez (60) idaresindeki 45 RA 1616 plakalı otomobil, İncesu Mahallesi kavşağında karşı yönden gelen Mehmet Ö. İdaresindeki 35 ZV 0232 plakalı TIR ile kafa kafaya çarpıştı.



Sıkıştığı yerden çıkarılan Hikmet Gülmez'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

SIKIŞTILAR

Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan otomobil, yol kenarındaki tarlaya uçtu. Kazada otomobil sürücüsü Hikmet Gülmez ile eşi Teslime Gülmez (60) otomobil içerisinde sıkıştı.

HASTANEDE ÖLDÜ

Olay yerine gelen İtfaiye ekipleri ile 112 acil servis ekipleri, otomobil içerisinde sıkışan sürücü Hikmet Gülmez'in hayatını kaybettiğini belirledi. Eşi Teslime Gülmez ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

BATUHAN ULU