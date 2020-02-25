İşçi taşıyan minibüs kaza yaptı: 1 ölü 12 yaralı

Manisa'da bir işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir işçi hayatını kaybetti, 12 kişi ise yaralandı. Kaza, Şehzadeler ilçesi Yeni Harmandalı yolunda meydana geldi. Fahrettin S. idaresindeki otomobil ile Adem K. idaresindeki tarım işçilerini taşıyan minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs şarampole devrildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. İşçilerden Nazife Zorlu hayatını kaybetti.

SERKAN ÖZCAN