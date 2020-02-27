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’da otobüsler dezenfekte edildi

Manisa’da otobüsler dezenfekte edildi

27.02.2020, 17:17

ve işbirliğinde, geçtiğimiz yıl Büyükşehir Belediyesi'nce şehre kazandırılan çevre dostu elektrikli otobüslerde dezenfeksiyon uygulaması gerçekleştirildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ile Ulaşım Daire Başkanlığı işbirliğinde şehir içi toplu taşıma araçlarına yönelik başlatılan dezenfeksiyon uygulaması devam ediyor. Her gün binlerce insanın kullandığı toplu taşıma araçlarında, salgın hastalıkların insandan insana taşınmasının önlenmesi amacıyla başlatılan dezenfeksiyon uygulaması kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin şehre kazandırdığı çevre dostu elektrikli otobüsler de dezenfekte edildi. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Haşereyle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma ile Manisalıların temiz ve sağlıklı bir ortamda seyahat edebilmeleri amaçlanıyor. Uygulama ile mevsimsel olarak ortaya çıkan bulaşıcı hastalıkların önüne geçilmesine de katkıda bulunulması hedefleniyor.

İHA

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