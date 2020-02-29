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Haberler > Manisa > Spil Dağı'nda kar kalınlığı 30 santimetreyi geçti

'nda kar kalınlığı 30 santimetreyi geçti

Spil Dağı'nda kar kalınlığı 30 santimetreyi geçti

29.02.2020, 16:13

'da, 'nın yüksek kesimlerinde yoğun kar etkili oluyor. Kula ilçesinde etkili olan tipi ve sis, İzmir-Ankara kara yolundaki ulaşımda yoğunluğa neden oluyor.

Manisa'da, Spil Dağı Milli Parkı'nın yüksek kesimlerinde yoğun kar etkili oluyor.

1513 metre yükseklikteki Spil Dağı'nda gece başlayan sağanak yerini kara bıraktı. Dağın zirveleri beyaza bürünürken, kar kalınlığı da 30 santimetreyi geçti.

Bölgede zaman zaman kapanan yolların açılması için ekipler çalışma yürütüyor, zinciri olmayan araçların geçişine ise izin verilmiyor.

Öte yandan, Kula ilçesinde etkili olan tipi ve sis, İzmir-Ankara kara yolundaki ulaşımda yoğunluğa neden oluyor.

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