Kula’da bozuk yolu vatandaşlar onardı!

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Manisa'nın Kula ilçesinde bozuk olan yollar için defalarca Kula Belediyesi'ne başvuran esnaf, hiçbir çalışmanın yapılmaması üzerine soruna kendileri çare buldu. Kendi imkânları ile yol üzerindeki çukurları taşlarla dolduran esnaf, yetkililere tepki gösterdi.

FOTOĞRAF: BATUHAN ULU

Kula'ya bağlı Seyitali mahallesindeki Dokumacılar Sitesi mevkiinde, yolda oluşan çukurlar için defalarca Kula Belediyesi'ne başvuran bölge esnafı, yetkililer tarafından hiçbir çalışma yapılmayınca isyan etti. İşyerlerine gidip gelebilmek için bozuk yolları kullanmak zorunda kalan esnaflar, bir çalışma yapılmayınca çareyi kendilerinde buldu. Kendi imkanlarıyla kamyonetin kasasına topladıkları taşları, yoldaki çukurları kapatmak için harekete geçen esnaflar, o bölgede kullandıkları bozuk yolların çukurlarını taşlarla doldurdular. Ayrıca, yetkililere tepki gösteren esnaf, kendi imkanlarıyla yama yaptıkları yolların fotoğrafını çekip, sosyal medya hesaplarından paylaşarak tepki gösterdiler.

Metin BURMALI