151 hasarlı binanın yıkımı tamamlandı

Manisa'nın Akhisar ve Kırkağaç ilçelerinde meydana gelen depremler sonrası yapılan çalışmalarla ilgili son durum, Vali Ahmet Deniz başkanlığında düzenlenen toplantıda değerlendirildi. Vali Deniz, devam eden hasar tespit çalışmalarının 2 haftada tamamlanacağını söyledi. Tehlike oluşturduğu için acil yıkılması gereken ve çoğunluğu metruk bina olan 151 binanın tamamının yıkıldığını aktaran Vali Deniz, "Evleri ağır hasarlı olan 95 aile için konteyner ev kuruldu. Konteynerlerde kalmak istemeyen vatandaşlarımıza da kira yardımı yapıyoruz. Ağır hasar ve hafif hasarlı bina sahiplerine bir kısım ödemeler yapıldı. İsteyen vatandaşlarımıza Kırkağaç'ta yapımı tamamlanmak üzere olan TOKİ konutlarından uygun şartlarda konut verilecek" dedi.



Depremden etkilenen vatandaşların tüm kurum ve kuruluşların koordineli çalışması ile her türlü ihtiyacı karşılandı.