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işleterek 4 çocuğunu okutuyor

Çay ocağı işleterek 4 çocuğunu okutuyor
Giriş Tarihi: 7.3.2020

Manisa'da ev hanımı Zübeyde Akyar (40), çocuklarının öğrenim giderlerini karşılamak için eşiyle beraber 1.5 önce çay ocağı açtı. Biri üniversitede olmak üzere 4 çocuğunu okutmak için mücadele veren Akyar çiftini ziyaret eden Manisa Kahveciler Odası Başkanı Mehmet Çetin ve yönetimi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla çiçek takdim etti. Zübeyde Akyar, "Kadınlarımız evde boş boş oturacaklarına çalışsınlar" derken, Çetin, 110 kadın üyenin mesleklerine güzellik kattığını söyledi.

CÜNEYT HASÇELİK

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