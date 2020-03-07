Çay ocağı işleterek 4 çocuğunu okutuyor

Manisa'da ev hanımı Zübeyde Akyar (40), çocuklarının öğrenim giderlerini karşılamak için eşiyle beraber 1.5 önce çay ocağı açtı. Biri üniversitede olmak üzere 4 çocuğunu okutmak için mücadele veren Akyar çiftini ziyaret eden Manisa Kahveciler Odası Başkanı Mehmet Çetin ve yönetimi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla çiçek takdim etti. Zübeyde Akyar, "Kadınlarımız evde boş boş oturacaklarına çalışsınlar" derken, Çetin, 110 kadın üyenin mesleklerine güzellik kattığını söyledi.
CÜNEYT HASÇELİK
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