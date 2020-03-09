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Kırmızı ışık ihlali: 1’i ağır 4 yaralı

Kırmızı ışık ihlali: 1’i ağır 4 yaralı
Giriş Tarihi: 9.3.2020

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde hafif ticari araçla motosikletin çarpıştığı kazada, 1'i ağır 4 kişi yaralandı. İzmir yönünden Manisa yönüne giderken kırmızı ışık ihlali yaptığı öne sürülen Cemal Engin Deniz (23) yönetimindeki 45 AEU 965 plakalı motosiklet, Cemal Ergün Caddesi yönüne dönmeye çalışan 45 UT 105 plakalı hafif ticari araca sol tarafından çarptı. Kazada, motosiklet sürücüsü ve arkasında oturan Tamer Güneş (25) ile hafif ticari araçtaki Dilek Köylü (49) ve Burçak Köylü (21) yaralandı. Motosiklet sürücüsü Cemal Engin Deniz'in durumunun ağır olduğu bildirildi.

SERKAN ÖZCAN

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