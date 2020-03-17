Küçük Ramazan ölüme direnemedi

Manisa Kula'da 13 Mart akşamı kasalı motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada yaşamını yitiren Şerif Süleyman Ağırbaş (33) ve eşi Nazire Nazlı Ağırbaş'ın (24) ardından ağır yaralanan 6 yaşındaki oğulları Ramazan Ağırbaş da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan 2 yaşındaki Huriye Nisa Ağırbaş'ın ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Ramazan Ağırbaş dün Sandal Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

BATUHAN ULU