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Küçük Ramazan ölüme direnemedi

Küçük Ramazan ölüme direnemedi
Giriş Tarihi: 17.3.2020

Manisa Kula'da 13 Mart akşamı kasalı motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada yaşamını yitiren Şerif Süleyman Ağırbaş (33) ve eşi Nazire Nazlı Ağırbaş'ın (24) ardından ağır yaralanan 6 yaşındaki oğulları Ramazan Ağırbaş da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan 2 yaşındaki Huriye Nisa Ağırbaş'ın ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Ramazan Ağırbaş dün Sandal Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

BATUHAN ULU

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