Katil yalnız değildi

Manisa’da işlenen korkunç cinayetle ilgili tutuklu bulunan veteriner Mehmet Tahta suçlamaları kabul etmezken polis, Özcan Eren cinayetinde Tahta’nın suç ortağı olduğu şüphesini taşıyor.

Manisa'da yaşanan Özcan Eren cinayetinde Yeni Asır önemli bir detaya ulaştı. Soma Sevişler Baraj Gölü'nde ve kenarında, öldürüldükten sonra parçalara ayrılmış cesedi bulunan Özcan Eren cinayetiyle ilgili tutuklu olan veteriner Mehmet Tahta suçlamaları kabul etmezken, polis cinayetin bir de suç ortağı olduğu şüphesi üzerinde duruyor.

TÜM PARÇALAR BULUNDU

Baraj gölü kıyısında, 14 Mart günü vatandaşların omuzdan kesik insan kolu bulması sonrası ortaya çıkan vahşette yeni gelişmeler yaşandı. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından olay yerinde yapılan geniş çaplı araştırma ve titiz çalışmalar sonrası ilk belirlemelere göre Özcan Eren'e ait olduğu belirlenen cesedin tüm parçalarının tamamlandığı öğrenildi. Başı, ailesi tarafından teşhis edilen ceset parçalarının tamamı DNA incelemesi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

TEK BAŞINA İŞLEMEDİ

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Bürosu dedektifleri, cinayetten günler önce kaçırılan Eren'in dedesinden 450 bin lira fidye istendiği bilgisinden yola çıkarak, cinayetin işleniş şekli, saklanma ve bölgeye götürülme sürelerinin hesaplanması ile açıklanmayan bazı ipuçları ışığında cinayeti Mehmet Tahta'nın tek başına işlemediği üzerinde duruyor. Cesedi bir cerrah gibi parçalara ayıran ve katil zanlısı olduğu iddia edilen Mehmet Tahta'nın bir ya da iki suç ortağı olabileceği şüphesi taşıyan polis, Tahta'nın son görüşmelerini, ailesi ile arkadaş çevresini mercek altına aldı.