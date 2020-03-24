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Haberler Manisa Manisalı bakkaldan pet şişe maskesi

Manisalı bakkaldan maskesi

Manisalı bakkaldan pet şişe maskesi
Giriş Tarihi: 24.3.2020

Manisa'da market işleten esnaf, 5 litrelik pet şişeden maske yaparak korona virüsünden korunmaya çalışıyor. Şehzadeler İlçesi Şehitler Mahallesi 717 sokak üzerinde bir marketin işletmeciliğini yapan Kamil Güç, maskesiyle görenleri şaşırtıyor. Piyasadaki bez maskelerin dayanıksız ve sağlıksız olduğunu düşünen Kamil Güç, 5 litrelik pet şişeden kendi maskesini üretti. Kendisini bu şekilde daha güvende hissettiğini söyleyen Güç, belirli saat aralıklarıyla maskesini çıkarıp dezenfekte ettiğini söyledi.

SERKAN ÖZCAN

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