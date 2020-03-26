Devrilen traktörün sürücüsü yaralandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü Mustafa Tosun (70), yaralandı. Kaza, dün saat 10.00 sıralarında Turgutlu'ya bağlı kırsal Yakuplar Mahallesi'nde meydana geldi. Tarlaya gitmek için yola çıkan Mustafa Tosun, kullandığı traktörünün direksiyon kontrolünü yitirdi. Devrilen traktörden savrulan Tosun yaralandı. Sağlık ekibinin ilk müdahalesini kaza yerinde yaptığı Mustafa Tosun, Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Tosun'un sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.