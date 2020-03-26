  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Manisa Şehit Uzman Onbaşı Karakaya'nın naaşı Manisa'ya getirildi

Karakaya'nın naaşı 'ya getirildi

Şehit Uzman Onbaşı Karakaya'nın naaşı Manisa'ya getirildi

26.03.2020, 09:38

Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının havanla yapılan taciz atışı sonucu olan Jandarma Onur Karakaya'nın Türk bayrağına sarılı naaşı memleketi 'ya getirildi.

23. Piyade Tümen Komutanlığındaki törenin ardından Elçi Havalimanı'ndan, Manisa Ahkisar Askeri Havaliman'ına gönderilen şehit Karakaya'nın naaşı, kara yolu ile Turgutlu ilçesine götürüldü.

Şehidin cenazesini yakınlarının yanı sıra Garnizon Komutanı Albay Kenan Peşternik, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Halim Karaer, İlçe Emniyet Müdürü Gökhan Balaban karşıladı.

Turgutlu Devlet Hastanesi morguna konulan şehidin naaşı, ilçede düzenlenecek olan törenin ardından Turgutlu Şehitliği'nde toprağa verilecek.

AA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Şehit Uzman Onbaşı Karakaya'nın naaşı Manisa'ya getirildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA