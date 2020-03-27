Koronaya karşı örnek dayanışma

Personelinin güvenliği için maske satın almak isteyen İzmirli işadamı Uğur Şaylan, fahiş fiyatları görünce sağlık çalışanları için yüzün tamamını kaplayan siperlik üretmeye başladı. 54 yaşındaki işadamı, Manisa OSB’deki fabrikasında kendi ekibiyle ürettiği siperlikleri talepte bulunan doktor, sağlık çalışanı ve hastanelere ücretsiz olarak gönderiyor.

Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde MND İzolasyon fabrikası sahibi iş insanı Uğur Şaylan, tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de büyük tehdit oluşturan korona virüse karşı savaş veren sağlık çalışanlarına örnek bir destekte bulundu. 20 yıldır başta savunma sanayi, otomotiv ve beyaz eşya sektörüne izolasyon malzemesi üreten Şaylan, kendi çalışanlarını virüsten korumak için maske almak istedi. Ancak korona virüs öncesi yaklaşık 50 kuruş gibi bir rakama satın aldığı maskelerin 5 TL gibi fahiş bir fiyata satıldığını gören Şaylan, kendi izolasyon malzemesi üretimi yaptığı fabrikada maske üretmeye karar verdi.

ÖNCE DENEME YAPTI

Hemen yöneticilerle toplantı yapan Şaylan, varolan makine parkuruna birkaç ekipman ilavesi ile siper maske üretebileklerini öğrenince talimat vererek hemen üretim için start verdi. Fabrikada üretilen siperliklerden ilki İzmir Tabib Odası Genel Sekreteri Lütfi Çamlı tarafından test edildi. Sağlıkçılara bedava dağıtılan maske siperlik büyük beğeni kazandı. 20 bin metrekare tesislerinde tam gün üretimi yapılan maske siperlikler tamamen hijyen ve sağlık kurallarına uygun tam izolasyonlu odalarda dezenfekte edildikten sonra paketlenip bizzat arayarak telefonla sipariş veren tüm hastanelere gönderiliyor.

10 BİN ADET DAĞITACAĞIZ

Piyasada maske siperliği ücreti ile bulmanın bile zor olduğu bu günlerde herkesin taşın altına elini koymak zorunda olduğunu belirten Uğur Şaylan, "Bize hekimler ve sağlık çalışanlarından gelen talep şu anda 10 bini buldu. Hepsini tamamlayıp peyder pey gönderiyoruz. Bizim hiç bir beklentimiz yok. Tek isteğimiz ülke olarak bu virüs illetinden bir an önce kurtulmak. Başta ARGE ekibim ve tüm personelime sonsuz teşekkür ederim. Virüsle iç içe çalışan tüm sağlık ekiplerimize minnettarız" dedi. Elindeki tüm imkanları kullanmaya devam edeceğini söyleyen iş insanı Şaylan'ın bu örnek davranışı iş dünyasından da beğeni topladı. Kendisine destek olmak isteyenlere teşekkür eden Şaylan, "Herkese çok teşekkür ederim. Ancak şu an için desteğe ihtiyacımız yok. Hızlıca üretme gayreti içinde olacağız" dedi.



HİÇBİR BEKLENTİMİZ YOK

Kendilerine hekimler ve sağlık çalışanlarından yaklaşık 10 bin talep geldiğini belirten Uğur Şaylan, "Hepsini tamamlayıp peyder pey gönderiyoruz. Bizim hiç bir beklentimiz yok" dedi.

Fatih ŞENDİL