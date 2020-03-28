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Haberler Manisa Manisa'da pazarcılar yeni tedbirlere uydu

'da pazarcılar yeni tedbirlere uydu

Manisa'da pazarcılar yeni tedbirlere uydu

28.03.2020, 14:09

'da pazar esnafı, İçişleri Bakanlığı'nın korona virüs önlemleri kapsamında pazar yerleri için yayınladığı genelgede yer alan; tüketicinin ürünlere temasının engellenmesi, maske, eldiven ve tezgah mesafe kurallarına uygun olarak satış yapmaya başladı. Alışveriş için pazara çıkan vatandaşlar, gösterilen duyarlılıktan memnun olduklarını ifade ettiler.

Korona virüsle mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından dün 81 ilin valiliğine korona virüs tedbirleri kapsamında ek genelge gönderildi. Genelgeye göre, vatandaşların sebze, meyve, tahıl, bakliyat, temizlik malzemesi gibi temel gıda-temizlik maddelerinin karşılandığı pazarlarda giyim, oyuncak gibi zaruri olmayan ihtiyaç maddelerinin satışına izin verilmeyecek.

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