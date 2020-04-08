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Valisi Deniz’den vatandaşlara evde kalın çağrısı

Manisa Valisi Deniz’den vatandaşlara evde kalın çağrısı

08.04.2020, 18:39

Valisi Ahmet Deniz, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy ile birlikte park yasağı getirilen incelemelerde bulundu. , vatandaşlardan acil olmadıkça evden çıkmamalarını istedi.

Kalabalığın oluşmaması amacıyla Doğu Caddesinde bugün itibari ile park yasağı uygulaması başlatıldığını belirten Vali Deniz, gerekli görüldüğü takdirde bu uygulamanın diğer ana caddelerde de başlatılabileceğini söyledi.

Vali Deniz, Koronavirüs salgını sebebiyle tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de sıkıntılı günler geçirdiğimizi bu süreçte birey olarak herkese sorumluluk düştüğünü ifade ederek "Alınan bütün tedbirler vatandaşlarımızın sağlığını korumak için. Salgının bize ve sevdiklerimize zarar vermemesi için yapmamız gereken en önemli şey sosyal izolasyonu sağlayarak zorunlu olmadıkça evden çıkmamak. Dışarıda olduğumuz zamanlarda ise sosyal mesafeyi korumak. Hep birlikte sabırlı olmalı yasak ve kararlara uymalıyız" dedi.

MASKE DAĞITILDI
Vali Deniz'in Doğu Caddesinde yaptığı incelemelerde Emniyet personeli tarafından vatandaşlara maske de dağıtıldı.

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