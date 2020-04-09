Parçalanan cesedin kimliği belli oldu

Manisa Soma ilçesinde öldürüldükten sonra parçalara ayrılarak iki ayrı baraj gölüne atılan insan parçaları ile ilgili DNA sonuçları çıktı. Cesedin 7 Şubat'tan bu yana kayıp olan 22 yaşındaki Soma'nın Bayat mahallesinde yaşayan Özcan Eren'e ait olduğu belirlendi.

BAYAT'TA GÖMÜLECEK

Adli tıptaki cenazesi ailesi tarafından teslim alınan talihsiz gencin Bayat Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi.

SERKAN ÖZCAN