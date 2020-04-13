Manisalı Mehmet Amca, bayram ikramiyesini Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde yaşayan 78 yaşındaki emekli Mehmet Şahan, aldığı bayram ikramiyesini "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına bağışladı.

Köprübaşı ilçesine bağlı Temrek Mahallesi'nde ikamet eden Bağkur emeklisi Mehmet Şahan, evine bayram ikramiyesini vermeye gelen polislerden rica ederek paranın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na yatırılmasını talep etti.

Köprübaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de Mehmet Şahan'ın talebi üzerine banka şubesine giderek "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" hesap numarasına ikramiye bedelini yatırdı.



Mehmet Şahan yaptığı açıklamada, "Devletimiz sağ olsun, bize her bayramda ikramiye veriyor. Ben eşimle birlikte yaşıyorum. Başka kimsemiz yok bu hayatta. Bizim devletimiz, her şeyimiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek için bağışladım. Devletimiz var olsun." diye konuştu.

AA

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