  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Manisa Sağlık çalışanlarına siperlik desteği

Sağlık çalışanlarına siperlik desteği

Sağlık çalışanlarına siperlik desteği

14.04.2020, 17:46

'da 16 yıldır sualtı sporları malzemesi üreten bir firma 112 komuta merkezi ve Merkezefendi Devlet Hastanesine siperlik maske desteğinde bulundu.

Manisa'da 16 yıldır sualtı sporları malzemesi üreten ve 17 ülkeye ihracat yapan bir firma olarak korona virüsle en ön safta mücadele eden sağlık çalışanlarına siperlik maske desteğinde bulundu.

Manisa 112 Komuta Merkezi Başhekimi Dr. Gülbin Aydoğdu Umaç ve Merkezefendi Devlet Hastanesi Op. Dr. Mehmet Fatih Zeren ile idari Mali İşler Müdürü Halil İbrahim Yavuz Uçar'a siperlik maskeleri teslim eden firma kurucusu Cafer Muğla, "Yerli üretici bir firma sahibi olarak sosyal sorumluluk hissederek yüz koruma siperliği imal etmiş olup, sağlık çalışanlarımıza hediye ediyoruz." dedi.

İHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Sağlık çalışanlarına siperlik desteği haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA